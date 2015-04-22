Мининфраструктуры поручило «Укрзализныце» запустить скоростной ночной поезд Харьков - Киев - Львов

Об этом сообщил советник министра инфраструктуры Александр Кава на своей странице в Facebook.

«Поручили «Укрзализныце» проработать запуск скоростного ночного поезда со спальными вагонами Харьков - Киев - Львов со временем хода 10-11 часов. Учитывая наличие спальных вагонов и локомотивов, рассчитанных на 160 км/ч, задача вполне реальная и может быть реализована за несколько месяцев», - написал Кава.

По его словам, сейчас на данном направлении ночные поезда преодолевают данное расстояние за 19-21 час.

Также пассажиры имеют возможность проехать расстояние в 1061 км между Львовом и Харьковом на дневных скоростных поездах категории ”Интерсити+” с пересадкой на станциях Дарница и Киев-Пассажирский.

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”Убежден, что пассажирам очень понравится возможность, выехав из Харькова в 21 час и уже в 7 утра проснуться в комфортном купе и попить кофе в уютном кафе во Львове”, - написал Кава.

Он добавил, что будет дополнительно изучена возможность продления маршрута данного поезда до Ивано-Франковска, «тогда дорога от Харькова до Ивано-Франковска займет всего лишь 12 часов».

Как сообщал УНИАН, со второй половины января этого года ”Укрзализныця” из-за нехватки средств на обслуживание составов, отменила шесть пар поездов, а для ряда других поездов – сократила частоту курсирования.

В конце 2014 года «Укрзализныця» приступила к разработке нового графика движения поездов на 2015/2016 годы, который будет введен в действие 13 декабря 2015 года, а не в мае, как это было ранее.