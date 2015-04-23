Египетский спутник, изготовленный Россией, отказал на орбите

Египетский спутник EgyptSat 2, изготовленный в рамках межгосударственного контракта российской РКК «Энергия», отказал на орбите, проработав штатно меньше года с момента запуска, пишут «Известия».

Управление аппаратом было потеряно 14 апреля, после чего египетские специалисты обратились за помощью к российским коллегам, и теперь они совместными усилиями пытаются наладить связь с аппаратом.

Читайте такжеСМИ: Космический эшелон противоракетного контроля России не будет работать до июняСтоимость контракта по созданию спутника, наземной инфраструктуры управления им и обучению персонала составляла $40 млн. Аппарат был успешно запущен 16 апреля 2014 года с Байконура.

Заявленный срок активного существования EgyptSat — 11 лет. По словам источника в «Энергии», пока списывать аппарат рано — его сейчас пытаются реанимировать. Впрочем, «спасательная операция» длится уже неделю и пока результатов не дает.

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"На мой взгляд, каждый производитель должен специализироваться на чем-то конкретном, у РКК «Энергия» никогда не было компетенций в плане производства спутников, - говорит Андрей Ионин, член-корреспондент российской Академии космонавтики имени Циолковского. — Это только кажется, что всё просто: купил всё, что нужно, интегрировал — и вперед. На самом деле всё гораздо сложнее. Очень надеюсь, что времена, когда все крупные ракетно-космические предприятия у нас пытались заниматься всем, уходят в историю".