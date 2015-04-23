Россия собралась наладить выпуск знакового украинского автомобиля «Запорожец»

В России разрабатывается малолитражный автомобиль - аналог «Запорожца», легендарная советская малолитражка, выпускавшаяся в УССР, а затем в Украине, пишут "Известия".

Также на модульной платформе будет построен и утилитарный внедорожник, для его дизайна прообразом стала не менее знаковая модель для России — ГАЗ-69. Оба новых автомобиля, которые разработаны на 30–40%, получили рабочее название «Вожак», кроссовер и внедорожник, соответственно.

Читайте такжеАвтопром России в этом году сократится еще на 10%, а импорт и продажи упадут на 40%Разработка обоих автомобилей ведется на базе лаборатории транспортных средств сельскохозяйственного назначения российского аграрного университета им. К.А. Тимирязева при участи НИИ «Конструкций автомобилей».

"Та машина, о которой мы говорим, точно не будет «Запорожцем» в прямом смысле слова, хотя бы потому, что она не будет производиться в Запорожье. С «Запорожцем» она будет увязана некими внешними, напоминающими этот знаковый автомобиль, формами", - объясняет заведующий лабораторией университета Тимирязева профессор Тенгизи Дзоценидзе.