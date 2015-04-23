Россия из-за кризиса значительно урежет расходы на космос

Глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что финансирование федеральной космической программы 2016-2025 годов может сократиться до 2 триллионов рублей под влиянием "новых экономических условий", пишет Рейтер.

Прежний вариант программы, предполагающий сохранение всех запланированных проектов, должен был стоить 2,85 триллиона рублей - в три с половиной раза дороже предыдущей десятилетней программы 2006-2015 годов.

Проект программы, которая включает в себя только расходы на гражданские космические проекты, изменился с учетом девальвации рубля, роста банковских ставок, инфляции и необходимости импортозамещения некоторых компонентов и материалов, говорится в презентации.

Санкции, введенные США против России после аннексии Крыма и вооруженного конфликта в восточной части Украины, включали в себя, в том числе, запрет на поставку оборудования для космических программ, но Комаров говорил, что затруднения в поставках были незначительными.

Сокращение финансирования программы предполагает отказ от ряда научных программ, а также экономию на разработке ракетоносителя сверхтяжелого класса, сказал Комаров.

При этом освоение Луны остается в числе приоритетов программы, сказал он. К 2025 году Россия должна быть готова к пилотируемому облету луны, а к 2029 - к высадке космонавтов на ее поверхность.

В отсутствие ракетоносителя сверхтяжелого класса, который планировалось разработать для лунной программы, для этих запусков предполагается использовать усовершенствованный ракетоноситель Ангара А5В, а для нового сверхтяжелого ракетоносителя "создать технологический задел", сказал представитель Роскосмоса.

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Почти треть бюджета научно-исследовательских работ в рамках программы - 418 миллиардов рублей - планируется потратить на пилотируемые проекты, в том числе на расширение научной программы Международной космической станции, создание российской орбитальной базы с возможностью сборки космических аппаратов, достройку космодрома Восточный и лунную программу.

Проект федеральной космической программы передан в правительство РФ и должен быть утвержден в июне, сказал представитель Роскосмоса.