Жители Броваров первыми протестируют 3G-связь в Украине

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» запустит в тестовом режиме сеть стандарта UMTS (3G) в городе Бровары (Киевская область), сообщил на своей странице в соцсети Facebook президент оператора Петр Чернышов.

«Пока это тестовый период: технари «Киевстара» настраивают сеть без предоставления услуг абонентам – такой формат работы нам пока разрешило государство. Немного странно - но мы играем по правилам», - написал Чернышов.

По его словам, целью развертывания 3G-сети в масштабах города является нагрузочное тестирование производительности оборудования оператора.

«Отдельные точечные включения в офисах и магазинах не позволят отладить сеть полностью. Бровары же были уже готовы технически к запуску - там все уже у нас построено. Это «модель» любого другого города для запуска 3G, например, Киева», - отметил президент компании.

Читайте такжеУкраина нащупала 3G: когда появится новая связь и сколько будет стоить Как сообщал УНИАН, 23 февраля НКРСИ провела торги с голоса по тендеру на получение лицензий на 3G-связь. По результатам торгов оператор «Астелит» стал победителем конкурса на 3G-связь по первому лоту, увеличив стартовую стоимость лицензии с 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Второй лот достался оператору «МТС Украина» за 2,715 млрд грн, а третий – «Киевстару» за 2,7 млрд грн.

Согласно условиям тендера, операторы должны будут в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

Ранее мобильные операторы обещали запустить первые собственные сети третьего поколения не позже чем через 6 месяцев после получения лицензии, однако не брались прогнозировать возможную стоимость 3G-связи в Украине. При этом ряд экспертов рынка телекоммуникаций отмечали, что цена на услуги третьего поколения связи будет составлять порядка 100-150 грн в месяц.