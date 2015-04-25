Российские военные начали строить железную дорогу в обход Украины

Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, передает ТАСС.

Сегодня он проверит ход строительства во время рабочей поездки в Воронежскую область.

"Военнослужащим предстоит выполнение задач по отсыпке земляного полотна на участке с 12-го по 30-й км протяженностью 18 км. По его готовности личный состав железнодорожных войск выполнит работы по сооружению верхнего строения пути - укладке рельсо-шпальной решетки. Планируемый объем земляных работ составляет более 3,5 млн куб метров", - рассказал Булгаков.

Он уточнил, что "привлечено более 360 единиц специальной военной техники и около 900 человек личного состава".

Для размещения военных и техники оборудованы полевые лагеря в поселках Новопавловка и Колесниковка Воронежской области.

"Таким образом, - подчеркнул замминистра, - железнодорожные войска привлечены к очень важному для государства проекту - строительству двухпутной электрифицированной железной дороги на участках Юго- Восточной и Северо-Кавказской железных дорог протяженностью 122,5 км".