В России депутаты-коммунисты добиваются взыскания налогов с Google, eBay и PayPal

Депутаты Госдумы от КПРФ заявили, что нашли основания для взыскания налогов с Google, eBay, PayPal, и предлагают Федеральной налоговой службе России этим заняться, передает ПРАЙМ.

Зампред ЦК КПРФ Валерий Рашкин и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подготовили депутатский запрос, который в ближайшее время направят главе ФНС Михаилу Мишустину.

Читайте такжеВ России снова перекраивают бюджет: для покрытия госдолга не хватает 26 миллиардов рублейРанее депутаты уже обращались к главе ведомства с просьбой усилить контроль за уплатой налогов транснациональными корпорациями, в том числе Google и Apple. Они отмечали, что продажа в России приложений, музыки, фильмов и иной продукции в онлайн-магазинах App Store, iTunes и Google Play должна облагаться налогами. В ответе ФНС на депутатский запрос отмечается, что препятствием для налогообложения таких услуг является расположение их инфраструктуры, в том числе серверов, за пределами России.

Основные направления налоговой политики РФ предусматривают изменения в Налоговый кодекс, чтобы определить место реализации в отношении телекоммуникационных услуг. Согласно поправкам, местом реализации таких услуг будет признаваться место осуществления деятельности покупателя, а не продавца, как установлено в настоящее время, говорится в ответе.

В новом запросе Рашкин и Обухов ссылаются на сообщения СМИ, согласно которым Google, eBay и PayPal уже начали переносить серверы в дата-центры на территории России. Это связано с вступлением в силу закона о хранении обработанных в интернете персональных данных россиян на серверах в России с 1 сентября 2015 года.