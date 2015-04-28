Ввоз в Украину авто старше пяти лет с 2016 года будет запрещен - Ассоциация автоимпортеров

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"С подписанием соглашения с ЕС Украина взяла на себя обязательства, что с 1 января следующего года в Украину будет запрещен ввоз автомобилей, которые не соответствуют экологическим стандартам Евро-5", - сказал Назаренко.

По его словам, стандарт был введен в Европе в 2009 году и запрещает импорт автомобилей, бывших в употреблении более 5 лет.

"В соглашении с ЕС мы подписали эти условия, и отменить этот закон мы уже не можем", - сказал Назаренко.

Он отметил, что с 1 января 2014 года по 1 января 2016 года в Украине действует экологический стандарт Евро-4.

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Справка УНИАН. Евро-4 - экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, введен в Евросоюзе в 2005 году. Сертификат Евро-4 подтверждает соответствие автомобиля или любого другого транспортного средства европейским экологическим стандартам, основным показателем которого является уровень выброса в атмосферу вредных веществ - углекислого газа, оксидов азота и углеводородов, и др.

Евро-5 - стандарт обязателен для всех новых грузовых автомобилей, продаваемых в Евросоюзе, с октября 2008 года и для всех легковых авто - с 1 сентября 2009 года. Нормы по выбросам: СН до 0,05 г/км, CO до 0,8 г/км и NOy до 0,06 г/км.

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Поскольку реальное действие экологического стандарта Евро-5 в странах Евросоюза и США установилось в 2009 году, соответственно, автопроизводители начали выпуск автомобилей, соответствующих новым правилам, после сентября 2009 года. Для авто, которые не соответствуют классу Евро-5, будет необходимо обязательное переоборудование двигателя.