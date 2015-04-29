"УкрАвто" за год получила более миллиарда гривень убытка

Об этом говорится в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании по итогам года сократился на 29% - до 2,016 млрд грн с 2,84 млрд грн годом ранее. Валовая прибыль по сравнению с прошлогодним результатом выросла на 23% - до 313,55 млн грн с 254,136 млн грн. Прибыль от операционной деятельности увеличилась на 14% - до 95,06 млн грн с 83,411 млн грн.

Текущие обязательства корпорации за год выросли на 52,5% - до 782,76 млн грн, долгосрочные – на 28%, до 1,04 млрд грн.

Также согласно отчету, численность работников корпорации за год сократилась в два раза - до 1,583 тыс. с 3,134 тыс. человек.

В 2015 году "УкрАвто" планирует реализовать 17,4 тыс. легковых, коммерческих автомобилей и автобусов. По прогнозам корпорации, украинский рынок новых автомобилей в 2015 году составит порядка 77 тыс. единиц против 105,957 тыс. по итогам 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, в связи с общим падением экономики Украины и сокращением продаж Запорожский автомобилестроительный завод, входящий в состав корпорации "УкрАвто", в декабре 2014 года полностью остановил выпуск автомобилей.

Согласно данным ассоциации "Укравтопром", продажи "ЗАЗ" в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократились на 55% - до 7,908 тыс. с 17,709 тыс. авто.

В Украине производство автотранспортных средств в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилось на 43% - до 28,751 тыс. авто.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАвто".

Корпорация "УкрАвто" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ" и польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.