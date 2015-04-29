Украина рассчитывает подписать договоры об "открытом небе" с США, Канадой и Китаем

Украина рассчитывает подписать договоры об "открытом небе" с США, Канадой и Китайской Народной Республикой, сообщил в ходе пресс-конференции по случаю запуска первого дальнемагистрального рейса Киев - Пекин авиакомпании "Международные авиалинии Украины" глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.

«Китайским авиационным властям отправлено письмо с предложением подписать договор об открытом небе с Китаем. Пока китайская сторона не подтвердила свое желание, но с помощью наших контактов с авиавластями Китая мы будем этот вопрос прорабатывать. Если мы открываем западное развитие, то было бы логично работать с этим на восток, - сказал Антонюк. – Если говорить о том, над чем еще мы работаем в этом же направлении, то на финальной стадии договор об открытом небе с Соединенными Штатами. Мы надеемся на июнь-июль рассчитываем выйти на подписание. Мы также направили предложение подписать договор об открытом небе с Канадой».

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина надеется подписать Соглашение о едином авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом. Как подчеркивали в Министерстве инфраструктуры Украины, вопрос подписания договора будет решаться на высшем политическом уровне.

Соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС должно было быть подписано еще в июне 2014 года, но из-за нерешенности сугубо внутренней проблемы ЕС - вопроса термина «территория» в контексте Гибралтара, документ по состоянию на сегодняшний день не подписан. Соглашение было парафировано еще в 2013 году.

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Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний осуществлять рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.