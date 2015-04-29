Украинцам предложили сообщать о некачественном ремонте дорог

Министерство инфраструктуры Украины призывает общественность сообщать о некачественном проведении ремонтных работ по ликвидации ям на автомобильных дорогах страны вне населенных пунктов.

В частности, транспортное ведомство создало электронный ящик для приема таких сообщений от украинцев, куда каждый сможет отправить информацию о том, как выполняются ремонтные работы на дороге, а также указать координаты этого места и прислать фотографию, сказано на странице министерства в социальной сети Facebook.

«Во избежание халатного отношения соответствующих служб и для усиления контроля за выполнением работ по ямочному ремонту Министерство инфраструктуры приглашает каждого из вас к сотрудничеству… Предлагаем вам как налогоплательщикам выступить дополнительный звеном контроля и сообщать нам о ненадлежащем отношении к выполнению ремонтных работ по ликвидации ямочности на дорогах Украины государственного и местного значения», - сказано в сообщении.

Министерство также подчеркнуло, что речь идет о трассах и автодорогах, находящихся вне населенных пунктов, так как за коммунальные улицы и дороги в городах, селах и поселках отвечает местная власть.

Согласно сообщению, министерство надеется, что такая инициатива поможет более эффективно потратить 1,35 млрд грн бюджетных средств, выделенных в этом году на ямочный ремонт.

По информации министерства, нарушением технологии устранения ямочности на дорогах можно считать проведение таких работ без соответствующего ограждения и предупреждения водителей, выполнение ремонтных работ в дождливую погоду и прочее.

Кроме того, на месте проведения работ должен находиться инженерно-технический работник, который обязан иметь технологическую карту выполнения работ или любой другой документ, регламентирующий рабочие операций, условия и порядок их выполнения, а также основные показатели контроля операций и результата работы.

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Как сообщал УНИАН, на развитие и содержание дорог в 2015 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») получило 3,4 млрд грн.

Министерство инфраструктуры готовит масштабную реформу «Укравтодора», в частности, инициирует проведение децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти.

Кроме того, планируется лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.

На сегодняшний день дорожная отрасль в Украине финансируется из общего фонда госбюджета, то есть выделение средств на дороги происходит по остаточному принципу, после того, как будут удовлетворены потребности других сфер экономики, имеющих защищенные статьи или целевые источники финансирования в специальном фонде госбюджета. В программе предусматривается диверсифицировать источники дорожных инвестиций. Так, в структуре госбюджета планируется создать дорожный фонд, а местные власти смогут направлять на содержание дорог сборы от акциза на топливо с АЗС в размере 5-10%, а также создавать территориальные дорожные фонды.