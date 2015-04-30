Украина и Китай могут подписать договор об «открытом небе»

Договор об «открытом небе» между Украиной и Китайской народной республикой станет предметом обсуждения во время заседания украинско-китайской двусторонней комиссии по сотрудничеству

Об этом сообщил журналистам Чрезвычайны и Полномочный Посол Украины в КНР Олег Демин.

«Договор об «открытом небе» обрабатывается китайской стороной. Это очень интересный проект. Он станет одной из тем для обсуждения во время заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в ближайшее время», - сказал Демин.

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Ранее глава Госавиаадминистрации Украины Денис Антонюк сообщил, что Украина направила китайской стороне заявку на заключение договора об «открытом небе» в рамках развития авиасообщения не только с Европейским Союзом, но также со странами Востока. В свою очередь посол Украины в КНР Демин сообщал, что заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству состоится в ближайшее время.