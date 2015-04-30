«Укрзализныця» назвала причину схода с рельсов поезда Нyundai в Харьковской области

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщили, что к такому выводу пришла специально созданная комиссия ведомства.

«По предварительным выводам комиссии «Укрзализныци» по расследованию случая схода вагона поезда «Интерсити+» Харьков - Киев, произошедшего 28 апреля, причиной инцидента стали ошибочные действия персонала при организации движения. Расследование продолжается», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что сход с рельсов третьего вагона поезда произошел 28 апреля в 19:03, а завершить восстановительные работы железнодорожникам удалось на следующий день в 07:00. 30 апреля данный состав вернулся на прежний маршрут.

Ранее милиция открыла уголовное производство по факту схода с рельсов скоростного поезда. Сотрудники милиции установили, что с рельсов сошла колесная пара одного из вагонов поезда на стрелке перед въездом на станцию Люботин (Харьковская обл.). Также в милиции, ссылаясь на железнодорожников, сообщили, что «причиной могла стать ошибка диспетчера станции, которая неожиданно перевела стрелку с первого пути на второй".

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Как сообщал УНИАН, по данным «Укрзализныци», вечером 28 апреля один из вагонов скоростного поезда Нyundai вблизи Харькова на пути следования в столицу сошел с рельсов. Для транспортировки пассажиров был задействован поезд с локомотивной тягой, люди были доставлены в Киев с опозданием почти на пять часов. Жертв и пострадавших не было.

Стоит отметить, что после выхода на маршруты с мая 2012 года корейские поезда ломались один за другим и простаивали часами, пик поломок пришелся на зиму 2012-2013 гг.

По данным СМИ, Европейский банк реконструкции и развития назвал запуск «Укрзализныцей» скоростных поездов производства Hyundai Rotem, которые в спешке закупали под чемпионат Европы по футболу Евро-2012, провалом 2012 года.

В феврале 2014 года все десять поездов Нyundai были сняты с эксплуатации в связи с выявлением технической неисправности, в частности, в несущей конструкции кузова поездов были обнаружены трещины. «Укрзализныця» вернула поезда на маршруты в течение 3-4 месяцев после устранения поломок.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.