С сегодняшнего дня в Украине почтовая связь стала дороже на 20%

В частности, стоимость отправки простого письма весом до 20 г включительно повышается с 2 гривень до 2,4 гривень, весом 20-50 г – с 2,5 гривень до 3 гривень. Стоимость отправки бандеролей весом до 100 г повышается с 2,90 гривень до 3,45 гривень, весом 100-250 г – с 4,4 гривень до 5,25 гривень.

Стоимость посылок без объявленной ценности массой до 10 кг повышается с 1,95 гривень за килограмм до 2,70 гривень за килограмм в пределах области и с 3,35 гривень за килограмм до 4 гривень за килограмм в пределах Украины.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на заседании 7 апреля приняла решение повысить предельные тарифы на услуги почтовой связи в среднем на 19,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, доходы предприятий отрасли связи Украины, полученные от предоставления услуг, в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 0,3% – до 52,434 млрд грн.

На сегодняшний день национальным оператором почтовой связи в стране является Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта».