Hyundai отзывает с американского рынка 2,5 тысячи автомобилей Accent

Южнокорейская корпорация Hyundai Motor объявила во вторник об отзыве с американского рынка 2580 автомобилей модели Accent 2014-2015 года производства из-за неправильной работы системы безопасности пассажира, пишет ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе компании, проблемы могут возникать при низких температурах - система не распознает, если на переднем пассажирском кресле установлено детское сиденье, и не отключает подушку безопасности. Это может привести к дополнительным травмам ребенка в случае аварии.

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Владельцам автомобилей Accent, выпущенных в период с 15 сентября 2014 по 10 февраля 2015 года, предлагается посетить дилерские центры, где ошибка программного обеспечения будет исправлена бесплатно.