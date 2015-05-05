Продажи электромобилей в Европе выросли более чем в 2 раза

Продажи новых автомобилей с электродвигателем в странах Европейского Союза в январе-марте 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, увеличились на 117,5% - до 24,63 тыс. с 11,304 тыс. единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

При этом, с учетом Норвегии и Швейцарии уровень продаж электромобилей вырос на 92,1% - до 33,835 тыс. с 17,616 тыс. единиц.

Согласно опубликованным данным, общее количество зарегистрированных транспортных средств на альтернативных видах топлива, включая электромобили, гибридные авто и авто на газу, в ЕС в первом квартале 2015 года увеличилось на 28,8% - до 144,421 тыс. с 112,157 тыс. единиц.

Спрос на гибридные авто увеличился на 21,4% - до 56,704 тыс. единиц, а на авто на пропане и природном газе - вырос на 16,5% - до 63,087 тыс. авто.

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Наибольший рост продаж авто на альтернативных видах топлива в первом квартале текущего года наблюдался в Великобритании - на 64,2%, Франции - 33,9%, Италии - 18,1% и Германии - 11,3%. В то же время, рынок Норвегии вырос на 32,7%.

Как сообщал УНИАН, продажи электромобилей в 2014 году в ЕС выросли на 36,6% - до 75,331 тыс. единиц.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.