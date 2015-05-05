Перевозчикам разрешили самим устанавливать цены на проезд

Кабинет министров Украины отменил государственное и муниципальное регулирование тарифов на пассажирские перевозки, за исключением железнодорожных.

Данное решение закреплено постановлением Кабинета министров Украины №240 от 25 марта 2015 года.

Согласно документу, из постановления Кабмина №1548 от 25 декабря 1996 года "Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)" был исключен пункт о том, что областные органы государственной исполнительной власти, а также Киевская и Севастопольская горгосадминистрации имеют право устанавливать и регулировать тарифы на перевозки пассажиров и багажа автобусами, работающими в обычном режиме движения, в пригородном и междугородном, внутриобластном сообщении.

Также исключен пункт о том, что областные органы власти, Киевская и Севастопольская горгосадминистрации, исполнительные органы Львовского и Криворожского горсоветов регулируют тарифы на перевозку пассажиров и стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе (работающих в обычном режиме движения).

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Как сообщал УНИАН, Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой отменить государственное регулирование тарифов на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования и ввести свободные тарифы на соответствующих маршрутах.

В ответ на заявления перевозчиков министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что уже обратился в Минэкономразвития с просьбой упростить систему контроля тарифов на проезд для возможности их оперативной корректировки. При этом министр отметил, что полная отмена контроля над ценообразованием в сфере пассажирских перевозок невозможна по причине соблюдения при перевозках социального аспекта.

Позже, в апреле текущего года, Антимонопольный комитет Украины предоставил Министерству инфраструктуры обязательные для рассмотрения рекомендации с целью недопущения установления необоснованных тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.