"Узбекские авиалинии" прекращают полеты в Киев – Пивоварский обещает решить проблему

Национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекские авиалинии" ("Узбекистон хаво йуллари") с 12 мая временно прекращает выполнение рейсов по маршруту Ташкент–Киев–Ташкент в связи с отсутствием договоренностей между авиационными властями Узбекистана и Украины относительно эксплуатации договорных авиалиний, сообщила пресс-служба авиакомпании.

При этом отмечается, что рейс HY741/742 5 мая 2015 года будет выполнен по расписанию.

"Авиакомпания готова обеспечить полный возврат стоимости оплаченных авиабилетов без удержания сборов и такс либо перевозку пассажиров, имеющих авиабилеты на указанные рейсы, на ближайшие маршрутные линии "Узбекистон хаво йуллари" в отмененном направлении без взимания доплат", - говорится в сообщении.

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает на следующей неделе урегулировать с национальной авиакомпанией Узбекистана "Узбекские авиалинии" вопрос частоты авиаперелетов по маршруту Киев – Ташкент.

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Они («Узбекские авиалинии» – УНИАН) хотят, чтобы наши авиакомпании летали только раз в неделю, сегодня летают два раза… Наши узбекские коллеги, как и в прошлом году, говорят: давайте летать один раз, но мы говорим – нет, давайте два раза. Думаю, на следующей неделе все решится, как и в прошлом году, все будут летать", – сказал Пивоварский.

Глава транспортного ведомства также подчеркнул, что если украинские авиакомпании будут совершать полеты по вышеуказанному маршруту один раз в неделю, то такие рейсы станут экономически необоснованными и впоследствии прекратятся.

«Это значит автоматически, что наши авиакомпании в таком случае туда летать не будут», - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года, "Узбекские авиалинии" отменили рейсы в Украину, назвав причиной "непредоставление авиационными властями Украины соответствующего разрешения".

В июле "Узбекские авиалинии" и "Международные авиалинии Украины" заключили соглашение о совместной эксплуатации воздушной линии между Киевом и Ташкентом.

Справка УНИАН. "Узбекистон хаво йуллари" – государственная авиакомпания Республики Узбекистан, основанная в 1992 году.