S&P снизило рейтинг «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services снизило долгосрочный кредитный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныци» до суверенного уровня «СС» на фоне переговоров по реструктуризации бондов «Укрзализныци», говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу – негативный.

«В апреле мы понизили суверенный рейтинг Украины до уровня «СС» в свете озвученных переговоров по реструктуризации части госдолга, в которую в том числе входят квазигосударственные бонды, выпущенные «Укрзализныцей» на 500 млн долл. со сроком погашения в 2018 году, - говорится в сообщении. - Мы рассматриваем намерение о реструктуризации долга как предпосылку к дефолту. И потому понижаем рейтинг «Укрзализныци» до уровня «СС» с «ССС-». Негативный прогноз означает, что рейтинг госхолдинга будет понижет и далее до уровня ограниченного дефолта «SD», а рейтинг бондов – до уровня «D» по мере завершения реструктуризации».

В агентстве подчеркнули, что «Укрзализныця», как государственная компания, крайне зависима от ситуации в стране и действий украинского правительства, которое, по оценкам агентства, сможет оказать финансовую помощь железным дорогам, однако вероятность такой помощи снижена до «относительно высокой» с «высокой». «Мы предполагает, что помощь украинского правительства железным дорогам стала более сомнительной, чем мы думали ранее», - пояснили в агентстве.

При этом в S&P подчеркнули, что финансовые риски для «Укрзализныци» остаются высокими на фоне девальвации гривни и роста платежей по обслуживанию долга. При этом профиль деловой активности для «Укрзализныци» оценивается как слабый. «Недавний рост тарифов на грузоперевозки и пассажирские перевозки должен отчасти компенсировать потери госхолдинга, однако он врядли покроет все затраты, включая затраты на восстановление железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области».

Как сообщал УНИАН, в апреле Standard & Poor's Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «СС» с «ССС-» и подтвердило долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте на уровне «ССС+» на фоне правительственных планов по реструктуризации внешнего долга в общем объеме 23 млрд долл. при объеме всей внешней задолженности страны в 70 млрд долл.

Аналогичные снижения рейтингов до суверенного уровня были проведены в отношении крупнейших украинских банков, а также в отношении Львова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Киева.