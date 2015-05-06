Год спустя: Кабмин исключил порты Крыма из перечня открытых для иностранных судов

Соответствующие изменения закреплены распоряжением правительства №415-р от 29 апреля.

"Внести изменения в приложение к распоряжению Кабинета министров Украины от 26 июня 2013 г. №466 "Об утверждении перечня морских портов Украины, открытых для захода иностранных судов", исключив позиции "Севастополь", "Евпатория", "Ялта", "Феодосия", "Керчь", - сказано в документе.

Также Кабмин поручил Министерству инфраструктуры Украины осуществить в течение двух недель меры по обнародованию этого распоряжения в официальном печатном издании "Извещения мореплавателям Украины" и на официальном веб-сайте транспортного ведомства.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля 2014 года Верховная Рада приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины, в котором Автономная республика Крым и Севастополь признаются оккупированными Российской Федерацией.

30 апреля Украина официально закрыла для международного судоходства морские порты Крыма, в частности, порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте.

Принятое решение означает, что любое судно, заходящее в крымские порты, делает это на свой страх и риск. При этом судовладельцы и капитаны судов, которые проигнорировали запрет, могут столкнуться с серьезными проблемами - штрафами или даже тюремными заключениями.