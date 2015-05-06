Продажи легковых автомобилей в Украине в апреле снизились на 61%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в апреле 2015 года по сравнению с апрелем 2014 года снизились на 61% - до 3,057 тыс. единиц, сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

При этом в ассоциации отметили, что относительно февраля рынок новых легковых автомобилей вырос на 35%.

Согласно сообщению, всего за период с января по апрель текущего года в Украине было зарегистрировано 10,837 тыс. первичных продаж новых легковых автомобилей, что на 76% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее популярным брендом апреля был Renault с показателем 270 проданных автомобилей. При этом, относительно предыдущего месяца продажи компании снизились на 56%, а по сравнению с апрелем прошлого года - почти на 13%.

На втором месте Toyota с результатом 246 авто, которая сократила продажи на 73% относительно апреля 2014 года. При этом, относительно марта текущего года продажи выросли на 41%.

Третье место украинцы отдали KIA и Ford, приобретя по 195 автомобилей каждой из этих марок. В результате, KIA улучшила результат марта на 65%, а Ford - в 2,9 раза. Но, несмотря на такую активизацию продаж относительно предыдущего месяца, по сравнению с апрелем 2014 года KIA сократила продажи на 40%, а Ford - на 14%.

Четвертое место заняла Skoda, увеличив результат относительно марта на 25% – до 175 авто. При этом, по сравнению с апрелем 2014 года продажи компании сократились на 44%.

Замыкает ТОП-5 апрельского рейтинга Volkswagen с результатом 169 авто, увеличив продажи относительно марта на 12% и сократив на 43% относительно апреля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, продажи нового автотранспорта в Украине в январе-марте 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, снизились в 4,6 раза - до 8,867 тыс. единиц.

По данным "Укравтопрома", в 2014 году украинский рынок новых автомобилей сократился в 2,2 раза – до 97,02 тыс.

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Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.