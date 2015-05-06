Спрос на новые автомобили в России упал вдвое

В апреле 2015 года в России было продано 110 620 новых автомобилей, что на 49% меньше, чем в апреле 2014 года.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат" (учитывает продажи только легковых автомобилей). За четыре месяца, по этим подсчетам, рынок упал вдвое до 386 009 штук.

Ассоциация европейского бизнеса представит свои данные по продажам автомобилей в апреле на следующей неделе.

Лидером на российском рынке в апреле осталась Lada (-36,7%; 20 450 автомобилей),на втором месте – KIA (11 709 штук; -37,1%). Третью строчку занял Hyundai (9630 штук; -44,8%).

Читайте такжеКрупнейший российский автопроизводитель за год утроил убыток

В пятерку лидеров также вошли Renault и Toyota. Преодолели трехтысячную отметку продаж в апреле и вошли в ТОП-10 марок еще Nissan, Volkswagen, Skoda, Chevrolet и Mercedes-Benz, указывает "Автостат".