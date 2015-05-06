Кабмин оставил за местными властями право устанавливать цены на проезд в городском транспорте

Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, данное положение регулируется в соответствии с законом "О местном самоуправлении".

В сообщении отмечается, что регулирование данных тарифов должны осуществлять местные власти, поскольку городские пассажирские перевозки являются социально значимыми услугами.

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"В соответствии с Законами "Об автомобильном транспорте" и "О ценах и ценообразовании", они (городские пассажирские перевозки - УНИАН) должны предоставляться по тарифам, определенным уполномоченными органами. Поэтому в сфере городских пассажирских перевозок будет сохраняться государственное тарифное регулирование, которое будет осуществляться органами местного самоуправления в соответствии с Законом "О местном самоуправлении", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что постановлением № 1548 "Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)" Кабмин либерализировал тарифообразование междугородных внутриобластных пассажирских перевозок, исключив норму о госрегулировании тарифов на пригородные и междугородние внутриобластные пассажироперевозки.

"Либерализация тарифообразования будет способствовать созданию конкурентных условий деятельности в этом сегменте транспортных услуг, привлечению инвестиций для обновления и пополнения парка автобусов, повышению качества и безопасности перевозок", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 мая текущего года Кабинет министров опубликовал распоряжение, согласно которому отменялось государственное и муниципальное регулирование тарифов на пассажирские перевозки, за исключением железнодорожных.

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой отменить государственное регулирование тарифов на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования и ввести свободные тарифы на соответствующих маршрутах.

В ответ на заявления перевозчиков министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что уже обратился в Минэкономразвития с просьбой упростить систему контроля тарифов на проезд для возможности их оперативной корректировки. При этом министр отметил, что полная отмена контроля над ценообразованием в сфере пассажирских перевозок невозможна по причине соблюдения при перевозках социального аспекта.

Позже, в апреле текущего года, Антимонопольный комитет Украины предоставил Министерству инфраструктуры обязательные для рассмотрения рекомендации с целью недопущения установления необоснованных тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.