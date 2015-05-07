Спрос на легковушки секонд-хенд вырос более чем в 6 раз

Продажи на первичном рынке бывших в употреблении автомобилей в апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли в 2 раза – до 2,197 тыс. с 1,057 тыс. единиц, сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

При этом в ассоциации отметили, что в общем объеме б/у автомобилей коммерческие автомобили в апреле утратили лидерство – наибольшее количество регистраций в Украине пришлось на легковые автомобили.

По данным ассоциации, продажи в легковом сегменте автомобильного секонд-хенда в апреле 2015 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли в 6,4 раза – до 1,14 тыс. единиц, а по сравнению с мартом текущего года - на 48%. Таким образом, в общем объеме апрельского рынка легковых автомобилей 4,197 тыс. шт. доля б/у автомобилей достигла 27%. За первые четыре месяца 2015 года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос в 2,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

В сегменте б/у коммерческих автомобилей объем продаж в апреле по сравнению с прошлогодним показателем вырос на 13% - до 969 единиц, но при этом сократился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Доля автомобилей б/у на рынке коммерческих авто составила 74% из общего числа регистраций в апреле. По итогам четырех месяцев первичный рынок б/у коммерческих автомобилей вырос на 25% относительно аналогичного периода прошлого года.

На рынке автобусов относительно апреля 2014 года объем продаж вырос в 2,7 раза - до 54 единиц, и на 64% относительно марта текущего года. При этом доля б/у автобусов составила 54%. Однако за январь-апрель результат в этом сегменте на 8% меньше чем год назад.

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Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в марте 2015 года по сравнению с мартом 2014 года выросли на 63% - до 1,8 тыс. единиц. При этом по итогам 2014 года общий объем первичных продаж бывших в употреблении автомобилей в Украине сократился на 45% – до 62,516 тыс. единиц.

Объем продаж легковых автомобилей в Украине в 2014 году сократился по сравнению с результатом 2013 года в 2,2 раза – до 97,02 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.