Кабмин до 2017 года создаст госфонд для ремонта и строительства дорог

Об этом идет речь в распоряжении правительства № 432-р от 31 марта 2015 года.

"Создать защищенный государственный дорожный фонд и установить эффективный механизм долгосрочного бюджетного планирования финансирования дорожной отрасли", - сказано в документе.

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На сегодняшний день дорожная отрасль в Украине финансируется из общего фонда госбюджета, то есть выделение средств на дороги происходит по остаточному принципу, после того, как будут удовлетворены потребности других сфер экономики, имеющих защищенные статьи или целевые источники финансирования в специальном фонде госбюджета.

В частности, Кабмин утвердил общую концепцию реформирования дорожного хозяйства на 2015-2017 годы, реализовать которую планируется в два этапа. Первый этап, рассчитанный на 2015-2016 годы, предусматривает реформирование государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", оптимизацию структуры ее дочерних предприятий и передачу части их имущества, прав и обязанностей в сферу управления областных администраций. Кроме того, на первом этапе реформы запланирована передача автомобильных дорог местного значения в сферу управления местных органов исполнительной власти, а также создание конкурентной среды в отрасли для реализации проектов государственно-частного партнерства путем подготовки концессионных и других проектов с участием частного инвестора.

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Второй этап, согласно правительственному распоряжению, предусматривает создание дорожного госфонда, информационно-аналитической системы управления дорожным хозяйством с целью обеспечения взаимодействия между органами управления и предприятиями дорожного хозяйства на всех уровнях, а также введение долгосрочных контрактов на эксплуатационное содержание автодорог сроком на 5-7 лет и внедрение новой системы количественных показателей для оценки результатов работы подрядчика.

Как отмечается в распоряжении, уровень финансирования дорожных работ за последние 10 лет составил 14-34% определенной экспертами минимально необходимой потребности на ремонт и содержание сети автомобильных дорог, тогда как ежегодно государство теряет около 30 млрд грн ВВП из-за неудовлетворительного состояния автодорог, сеть которых насчитывает порядка 170 тыс. км.

По территории Украины проходят международные транспортные коридоры, в том числе три автомобильных: панъевропейский №3 Берлин (Дрезден) – Вроцлав – Львов – Киев, панъевропейский №5 Триест – Любляна – Будапешт (Братислава) – Львов, панъевропейский №9 Хельсинки – Санкт-Петербург (Москва) – Киев – Кишинев (Одесса) – Бухарест – Димитровград – Александрополис.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры готовит масштабную реформу Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), в частности, инициирует проведение децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти.

Кроме того, планируется лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги. Также министерство планирует сделать некоторые участки дорог платными и изменить технологии строительства дорог, используя в качестве дорожного покрытия бетон вместо асфальта.

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На сегодняшний день дорожная отрасль в Украине финансируется из общего фонда госбюджета, а в программе предусматривается диверсифицировать источники дорожных инвестиций. Так, в структуре госбюджета планируется создать дорожный фонд, а местные власти смогут направлять на содержание дорог сборы от акциза на топливо с АЗС в размере 5-10%, а также создавать территориальные дорожные фонды.

В госбюджете на этот год на финансирование "Укравтодора" предусмотрено более 20 млрд грн, из них на развитие и содержание дорог пойдет лишь 3,5 млрд грн, тогда как остальная сумма будет направлена на погашение миллиардных обязательств монополиста перед кредиторами.