Проезд в городском транспорте Львова подорожает до 4 гривень

Во Львове с 15 мая стоимость проезда в общественном транспорте возрастет до 4 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, такое решение 8 мая принял исполком горсовета.

По словам начальника управления транспорта и связи Львовского городского совета Виктора Щира, тариф на проезд согласован Антимонопольным комитетом. «Тариф в размере 4 грн дает уверенность, что перевозчики не остановятся, а будут работать», - сказал он.

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