Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-апреле рухнули на 76%

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Согласно сообщению, 86% от общего объема продаж составили импортные автомобили.

Наиболее продаваемыми в период с января по апрель текущего года были автомобили марки Renault, при этом по сравнению с результатом годичной давности продажи этих автомобилей сократились на 61% - до 884 штук.

Автомобили марки Nissan в отчетном периоде были вторыми по популярности. За четыре месяца зарегистрировано 828 продаж этих автомобилей, что на 63% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

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Замыкает тройку лидеров Toyota с результатом 770 автомобилей. Относительно аналогичного периода прошлого года падение продаж Toyota на украинском рынке составило 82%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в апреле 2015 года снизились на 61% - до 3,057 тыс. единиц. По данным "Укравтопрома", в 2014 году украинский рынок новых легковых автомобилей сократился в 2,2 раза – до 97,02 тыс.

Также сообщалось, что спрос на легковые автомобили секонд-хенд вырос более чем в 6 раз.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.