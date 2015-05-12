Рада увеличила численность Госслужбы спецсвязи и защиты информации до почти 7,6 тысячи человек

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Законом предусмотрено утвердить общую численность Государственной службы спецсвязи и защиты информации в количестве 7 тыс. 595 человек, в том числе 6 тыс. 95 военнослужащих. На заседании парламента отмечалось, что численность увеличена на 368 человек по сравнению с той, которая действует сегодня.

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В пояснительной записке сказано, что основной задачей документа является законодательное закрепление общей численности Госспецсвязи. Согласно постановлению Кабинета правительства от 24 июня 2006 года № 869 “Некоторые вопросы организации деятельности Государственной службы специальной связи и защиты информации”, общая численность личного состава Госспецсвязи составляет 8 тыс. 250 человек (из них 7 тыс. 246 человек рядового и начальствующего состава). «В свою очередь, решениями правительства неоднократно уменьшалась общая численность личного состава Госспецсвязи», - сказано в записке.

Распоряжением Кабмина от 14 сентября 2011 года № 901-р “О передаче целостных имущественных комплексов государственных предприятий, учреждений и организаций в сферу управления Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации” в сферу управления Администрации Госспецсвязи передано Главное управление государственной фельдъегерской службы. Численность личного состава Госфельдслужбы в настоящее время составляет 955 человек (из них 805 лиц рядового и начальствующего состава).

Ранее УНИАН сообщал, что Госспецсвязи создала оперативную группу по вопросам реагирования на компьютерные атаки.