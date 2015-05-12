"Укрзализныця" объявила технический дефолт

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил исполняющего обязанности главы "Укрзализныци" Максим Бланк.

"Сегодня мы сообщили нашим кредиторам о наступлении технического дефолта по определенным долговыми обязательствами "Укрзализныци" и о начале переговорного процесса по внутреннему долгу, а также сообщили внутренним и внешним кредиторам о направлениях и объемах реструктуризации, которую "Укрзализныця" планирует провести в 2015 году", - сообщил Бланк.

Ключевыми причинами для принятия такого решения, по словам главы «Укрзализныци», стали крайне сложная ситуация в стране, фактическая неподконтрольность Донецкой железной дороги центральному аппарату ведомства, значительное падение грузооборота, а также "бесхозяйственность и коррупция, с которыми "Укрзализныця" прожила последние годы".

«Когда я только приступил к выполнению обязанностей первого заместителя генерального директора ведомства, мой первый доклад премьер-министру состоял из того, что на Укрзализныцю» накинута долговая петля, которую необходимо снять и излечить от этой болезни. Подчеркиваю, терапевтическими методами этого не удалось сделать, и мы вынуждены лечить ее достаточно серьезной программой реструктуризации, которую мы наметили», - подчеркнул он.

По словам Бланка, "Укрзализныця" намерена реструктуризировать внутренний и внешний долг на сумму около 32 млрд грн в ближайшие два месяца.

"Общая сумма реструктуризации долга - около 32 млрд грн. ... Мы планируем, что основная часть переговоров пройдет в ближайшие два месяца", - сказал он.

При этом Бланк уточнил, что под реструктуризацию не подпадают долги "Укрзализныци" перед Европейским банком реконструкции и развития и Эксимбанком Кореи.

"Под реструктуризацию не подпадают долги перед официальными кредиторами, в частности перед Европейским банком реконструкции и развития и по официальным двусторонним займам перед Эксимбанком Кореи", - сказал он.

Вместе с тем, глава «Укрзализныци» не раскрыл подробностей условий реструктуризации, сославшись на «коммерческую тайну», добавив, что общая сумма долга железнодорожного монополиста перед кредиторами превысила отметку в 37 млрд грн.

«37,5 млрд грн – это весь долг «Укрзализныци», реструктуризации подлежит 32 млрд грн, 5 млрд грн – это Корея и ЕБРР, в том числе внутренний долг - 22 млрд грн», - уточнил УНИАН глава ведомства.

По данным «Укрзализныци», по состоянию на 30 июня 2014 года, российский капитал в сумме 11,2 млрд грн составлял 39% в структуре долгов ведомства. В структуре долгов 31% составляли евробонды и облигации (8,9 млрд грн), 15% - украинский частный капитал (4,5 млрд грн), 13% - международный капитал, кроме российского (3,7 млрд грн) и 2% - украинский государственный капитал (0,7 млрд грн).

Валютная структура долга составляла в долларах США – 63%, в евро – 2% и 35% - в национальной валюте.

В 2014 году доходы «Укрзализныци» сократились на 4% - до 50,1 млрд грн.

По словам Бланка, Кабинет министров Украины определил советником "Укрзализныци" при реструктуризации внешнего долга финансовую компанию Lazard.

«Кабмин определил советника - компанию Lazard. По той части, с которой мы сотрудничаем с Минфином, мы договорились об использовании одного и того же советника, по реструктуризации внутреннего долга «Укрзализныця» отказалась от услуг советника и считает, что у нас достаточно внутренней компетенции для осуществления этой операции», - подчеркнул Бланк.

Он отметил, что большая часть долга была образована в течение 2010-2013 годов, а в 2014 году заимствования проводились только с целью рефинансирования существующего долга, тогда как новые заимствования не привлекались.

Как сообщал УНИАН, реструктуризация долгов "Укрзализныци" осуществляется в рамках общей реструктуризации внешнего долга Украины согласно программе с МВФ. Так, правительство включило облигации государственных «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «Укрзализныци», «Укравтодора» и долги местных советов в перечень ценных бумаг, подлежащих реструктуризации. Согласно постановлению правительства, решение было принято по предложению консультанта Министерства финансов по вопросу реструктуризации внешних долгов Украины компании Lazard. В перечень реструктуризации вошли облигации внешних государственных займов за период з 2005 по 2013 год и сроком погашения с 2015 по 2023 год.

Переговоры с кредиторами должны планировалось завершить в мае 2015 года, до прибытия миссии Международного валютного фонда для первого пересмотра программы, в рамках которой и проводится реструктуризация части внешнего долга Украины. 12 мая стало известно о начале работы миссии МВФ.

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Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта. Кабмин определил советниками в переговорах финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов.

В мае 2013 года «Укрзализныця» впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. и погашением 21 мая 2018 года.