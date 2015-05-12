Минфин прокомментировал дефолт "Укрзализныци"

Текущий технический дефолт «Укрзализныци» свидетельствует о серьезности ситуации в компании, но не повлияет на ее обязательства перед государственными «Укрэксимбанком» и «Ощадбанком», сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин подчеркивает, что «Укрзализныця» объявила дефолт по внутреннему долгу, который не является частью долговой операции, согласованной в рамках программы с МВФ, однако этот дефолт демонстрирует макроэкономические вызовы, стоящие перед Украиной, и потребность в успешном достижении соглашения относительно долговой операции.

По информации Минфина, «Укрзализныця» проведет реструктуризацию своего частного долга, включая еврооблигации объемом 500 млн долл., которые включены в общий процесс реструктуризации долга в рамках программы при поддержке Международного валютного фонда.

В будущем некоторые обязательства компании перед «Ощадбанком» должны быть включены в процесс реструктуризации, что не создаст материальных проблем для банка ввиду небольшого объема долга «Укрзализныци».

Напомним, сегодня Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия.

Согласно заявлению исполняющего обязанности главы компании Максима Бланка, «Укрзализныця» намерена реструктуризировать внутренний и внешний долг на сумму около 32 млрд грн в ближайшие два месяца.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.

Один из участников переговоров о реструктуризации, государственный «Укрэксимбанк», обнародовал данные, согласно которым украинская сторона в рамках переговоров о реструктуризации рассчитывает в 2015 году сэкономить по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл.

В том числе в перечень бумаг вошли правительственные облигации на 500 млн долл., 644,220 млн долл. и 3 млрд долл. (выкупленные Российской Федерацией), муниципальные облигации Киева на 250 млн долл., облигации «Укрэксимбанка» на 750 млн долл. и займы других государственных структур на общую сумму 225,543 млн долл.

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Украина и владельцы ее долговых обязательств должны договориться о проведении реструктуризации с достижением приемлемого уровня долговой нагрузки и обслуживания долга в рамках программы с Международным валютным фондом до июня.

По информации министра финансов Наталии Яресько, кредиторы сильно затягивают переговорный процесс.