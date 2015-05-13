Toyota и Nissan отзывают более 1,6 миллиона автомобилей

Японские автоконцерны Toyota и Nissan объявили в среду об отзыве более 1,6 миллиона автомобилей из-за неисправности подушки безопасности, которая производилась компанией Takata, пишет Прайм.

Соответствующее заявление подано в министерство транспорта Японии. Toyota отзывает 1,357 миллиона своих автомобилей 24 моделей, произведенных с 2004 по 2007 годы. Nissan объявил об отзыве 288 тысяч автомобилей девяти моделей.

Как информирует компания Toyota, отзыв связан с "выявленным дефектом инфлятора подушки безопасности на месте пассажира".

По подсчетам агентства Киото, всего в Японии на сегодняшний день уже объявлено об отзыве 4,69 миллиона автомобилей из-за неисправных подушек безопасности производителя Takata. Общее число машин может превысить 5 миллионов.

Известно о пяти случаях в мире, когда дефект подушки безопасности Takata стал причиной смерти во время ДТП. Проблема заключается в том, что при ДТП подушка безопасности может взорваться, и из нее с большой силой вылетают металлические детали, которые могут поранить водителя и пассажиров и даже стать причиной их смерти.

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Последним случаем стала смерть женщины в Малайзии в июле прошлого года, когда во время ДТП подушка безопасности взорвалась с выбросом металлических деталей. Женщина, находившаяся за рулем, скончалась от травм.