Операторам запретили менять тарифы без согласия абонентов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение внести изменения в порядок регистрации обезличенных абонентов, согласно которым, операторы не смогут без согласия абонента изменять тарифные планы и условия предоставления услуг без их согласия.

«Проголосованные Комиссией изменения направлены на совершенствование алгоритма регистрации абонентов и регулируют права и обязанности как потребителей, так и поставщиков телекоммуникационных услуг… Отныне в порядке четко определено, что регистрация абонента не является основанием для изменения условия заключенного между ним и оператором, провайдером договора о предоставлении телекоммуникационных услуг», - сообщается на сайте регулятора.

Как разъясняют в НКРСИ, при регистрации абонентов, которые получают телеком услуги без заключения договора, оператор не сможет без согласия абонента изменять условия предоставления услуг, сокращать или изменять их перечень, а также тарифы и тарифные планы, условия и порядок оплаты услуг, превращать внесенные на лицевой счет абонента средства в бонусы, баллы и тому подобное.

Кроме того, согласно требованиям обновленного нормативно-правового акта, оператор не сможет отказать в удовлетворении заявления абонента на регистрацию при представлении всех предусмотренных документов.

Проект изменений в порядок регистрации абонентов будет подан на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня официальной публикации.

Читайте такжеВ Кабмине хотят обеспечить сохранение номера телефона при смене мобильного оператора

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Кабмин поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) разработать проект постановления, предусматривающий обязательную идентификацию абонентов и предоставление телекоммуникационных услуг с использованием SIM-карты на основании заключенного договора между оператором и абонентом.

Как отметили в ведомстве, необходимость в разработке данного постановления возникла в связи с постоянной угрозой со стороны террористов и российских военных, которые, в частности, используют «обезличенные» мобильные устройства «для создания разведывательно-информационной сети по сбору и передаче данных по дислокации и перемещения сил АТО, корректировки огня по ним и приведения взрывных устройств в действие путем посыла вызова на мобильное устройство». В свою очередь, участники рынка отмечали, что обязательная регистрация абонентов не решит проблему с приобретением SIM-карт на «подставные» паспорта.

Ранее в Украине несколько раз предпринимались попытки внедрения системы обязательной идентификации абонентов мобильной связи. В частности, норма о привязке SIM-карты к паспорту содержалась в одиозных законах от 16 января 2014 года.