Операторам запретили менять тарифы без согласия абонентов
При регистрации абонентов, которые получают телеком услуги без заключения договора, оператор не сможет без согласия абонента изменять условия предоставления услуг, сокращать или изменять их перечень
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение внести изменения в порядок регистрации обезличенных абонентов, согласно которым, операторы не смогут без согласия абонента изменять тарифные планы и условия предоставления услуг без их согласия.
«Проголосованные Комиссией изменения направлены на совершенствование алгоритма регистрации абонентов и регулируют права и обязанности как потребителей, так и поставщиков телекоммуникационных услуг… Отныне в порядке четко определено, что регистрация абонента не является основанием для изменения условия заключенного между ним и оператором, провайдером договора о предоставлении телекоммуникационных услуг», - сообщается на сайте регулятора.
Как разъясняют в НКРСИ, при регистрации абонентов, которые получают телеком услуги без заключения договора, оператор не сможет без согласия абонента изменять условия предоставления услуг, сокращать или изменять их перечень, а также тарифы и тарифные планы, условия и порядок оплаты услуг, превращать внесенные на лицевой счет абонента средства в бонусы, баллы и тому подобное.
Кроме того, согласно требованиям обновленного нормативно-правового акта, оператор не сможет отказать в удовлетворении заявления абонента на регистрацию при представлении всех предусмотренных документов.
Проект изменений в порядок регистрации абонентов будет подан на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня официальной публикации.
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Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Кабмин поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) разработать проект постановления, предусматривающий обязательную идентификацию абонентов и предоставление телекоммуникационных услуг с использованием SIM-карты на основании заключенного договора между оператором и абонентом.
Как отметили в ведомстве, необходимость в разработке данного постановления возникла в связи с постоянной угрозой со стороны террористов и российских военных, которые, в частности, используют «обезличенные» мобильные устройства «для создания разведывательно-информационной сети по сбору и передаче данных по дислокации и перемещения сил АТО, корректировки огня по ним и приведения взрывных устройств в действие путем посыла вызова на мобильное устройство». В свою очередь, участники рынка отмечали, что обязательная регистрация абонентов не решит проблему с приобретением SIM-карт на «подставные» паспорта.
Ранее в Украине несколько раз предпринимались попытки внедрения системы обязательной идентификации абонентов мобильной связи. В частности, норма о привязке SIM-карты к паспорту содержалась в одиозных законах от 16 января 2014 года.