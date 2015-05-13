В Украине могут приватизировать причалы речпортов или отдать их в аренду на 49 лет

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает в качестве объекта приватизации или объекта аренды сроком до 49 лет причалы (пристани) государственной формы собственности в речных портах Украины.

Соответствующее предложение содержится в разработанном транспортным ведомством законопроекте "О внутреннем водном транспорте", текст которого обнародован на сайте министерства.

«Причалы (пристани) государственной формы собственности могут быть объектами аренды сроком до 49 лет или объектами приватизации в соответствии с законодательством. Причалы, предназначенные, в том числе, для стоянки пассажирских судов, не подлежат приватизации. Аренда таких причалов допускается только при условии сохранения их назначения для стоянки пассажирских судов», - сказано в тексте документа.

В свою очередь, объекты инфраструктуры (за исключением стратегических объектов инфраструктуры), предназначенные для осуществления портом (терминалом) транспортной деятельности, могут находиться в любой форме собственности, подчеркивается в законопроекте.

Документ определяет, в частности, что причал (пристань) строится на землях внутреннего водного транспорта. Проект строительства причала согласовывается с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере внутреннего водного транспорта.

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Речной порт (терминал) признается эксплуатирующей организацией причала и в соответствии с законодательством обязан обеспечить его паспортизацию и поддержание в надлежащем техническом состоянии.

Операционная акватория причала, согласно законопроекту, создается (строится) субъектом хозяйствования, который имеет право владения или пользования причалом.

«Тарифы на услуги, предоставляемые речными портами, являются свободными и определяются договором между субъектом хозяйствования, который предоставляет соответствующие услуги, и их заказчиком - субъектом предоставления таких услуг», - сказано в законопроекте.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил приватизацию в текущем году 13 стивидорных компаний, включив их в перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2015 году, после исключения их из Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Кроме того, Кабмин внес в список для приватизации национального перевозчика грузов и пассажиров в Дунайском бассейне Украинское Дунайское пароходство (УДП).