В Донецкой области разработали маршруты в Мариуполь в объезд оккупированной территории

Служба автомобильных дорог в Донецкой области определила маршруты транзита транспортных средств в объезд оккупированной территории сообщением север-юг.

Об этом сообщает сайт Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Как поясняет госагентство, "предлагаемые маршруты являются временной альтернативой национальной автомобильной дороге Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь".

Согласно распространенной информации, первый маршрут: Краматорск – Доброполье – Красноармейск – Селидово – Курахово – Волноваха – Мариуполь, протяженностью около 273 км, рассчитан на передвижение легковых автомобилей и осуществление пассажирских перевозок.

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"Второй маршрут: Краматорск – Константиновка – Красноармейск – Великая Новоселка – Мариуполь протяженностью более 260 км, проложен автомобильными дорогами государственного значения, технические характеристики которых отвечают требованиям осуществления движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта", - сообщает госагентство.

Ведомство напоминает, что в результате военного конфликта движение транспортных средств по территории Донетчины осуществляется в объезд оккупированных территорий с использованием сети местных дорог. Из-за военных действий в зоне АТО частично заблокированными остаются автомобильные дороги государственного значения М-03 Киев-Харьков-Должанский, М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, Н-15 Запорожье-Донецк Н-20 Славянск-Донецк-Мариуполь.