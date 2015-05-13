На реках Украины хотят ввести круглогодичную навигацию

Соответствующая инициатива содержится в разработанном транспортном ведомством законопроекте "О внутреннем водном транспорте", текст которого обнародован на сайте Мининфраструктуры.

«Навигационный период на речных водных путях является круглогодичным», - сказано в тексте законопроекта.

Согласно документу, перерыв в навигации устанавливает Администрация внутренних водных путей, создание которой также предусмотрено данным законопроектом, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере безопасности на внутреннем водном транспорте. Перерыв может устанавливаться в случае возникновения неблагоприятных для судоходства погодных условий, а также для проведения плановых и аварийных работ на судоходных гидротехнических сооружениях.

Также, согласно законопроекту, судоходство на отдельных участках речных водных путей в течение навигационного периода может быть временно прекращено по представлению центрального органа исполнительной власти по вопросам безопасности на внутреннем водном транспорте в Администрацию внутренних водных путей с указанием сроков прекращения. Законопроектом предусмотрено, что временное прекращение навигации на отдельных участках возможно в трех случаях: проведение плановых и аварийных дорожных работ; возникновение опасности природного или техногенного характера, которая угрожает безопасному проходу судов; организация и проведение литерного рейса (перевозящего ценные грузы – УНИАН) в установленном правительством порядке.

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«Организация судоходства на речных водных путях в пределах реки Дунай осуществляется с учетом международных договоров в сфере судоходства», - отмечается в документе.

В пресс-службе также сообщили, что Мининфраструктуры призывает экспертов отрасли принять активное участие в обсуждении данного законопроекта, после чего он будет направлен на рассмотрение в Кабинет министров и Верховную Раду в соответствии с регламентом.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины 3 марта, раньше обычного срока, открыло навигацию на судоходных гидротехнических сооружениях и внутренних водных путях реки Днепр.

По данным Речной информационной службы водных путей Украины, количество судопроходов (рейсов) по реке Днепр в период навигации 2014 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 79,2% – до 5538 судов.

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За 2009-2013 годы уровень финансирования эксплуатационной деятельности судоходных шлюзов составил в среднем 33% от суммы необходимых расходов, из которых 75% обеспечивалось средствами госбюджета и 25% - платой за шлюзование.