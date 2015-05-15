На строительство платной дороги Львов – Краковец нужно $350-500 миллионов

Строительство первой в Украине концессионной дороги по маршруту Львов – Краковец может обойтись инвесторам в сумму от 350 до 500 млн долл., сообщил в эфире "5 канала" министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Плюс-минус отрезок 100 км может стоить от 350 до 500 млн долл. в зависимости от того, какая будет избрана технология строительства, какой будет подход, какие условия будут у инвестора, какие гарантии предоставит концессионер", - сказал министр, отметив, что финальные цифры будут предметом переговоров непосредственно с инвесторами.

По словам Пивоварского, интерес к проекту проявили четыре иностранные компании, но министерство еще не начало тендерную процедуру.

"Сейчас мы в так называемой предмаркетинговой стадии, то есть мы активно бегаем по миру и говорим - вот есть такой проект, приходите и стройте", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам "Укравтодора", строительство автодороги Львов – Краковец займет до 5 лет.

Ранее министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский анонсировал представление инвесторам первого в Украине проекта концессионной автомобильной дороги Львов – Краковец уже в марте 2015 года, однако оно до сих пор не состоялось.

В сентябре 2013 года Кабинет министров разрешил на условиях концессии строительство трех автомагистралей: Львов – Краковец, Ульяновка – Николаев – Херсон – Красноперекопск – Симферополь, а также Новомосковск – Запорожье – Мелитополь – Джанкой – Симферополь.

До стадии разработки дошел только проект дороги Львов – Краковец, который ранее Мининфраструктуры оценивало примерно в 13 млрд грн.