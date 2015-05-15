Новые авиакомпании не спешат заходить в аэропорт Львова - министр

Новые авиакомпании пока не начали осуществлять перелеты в аэропорт "Львов" после введения там принципов "открытого неба", сообщил в эфире "5 канала" министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Сейчас мы начали активную кампанию по привлечению новых авиаперевозчиков, в частности, в аэропорт "Львов", где мы предложили принципы "отрытого неба", но пока очереди нет", - сообщил министр, при этом добавив, что причиной этому является низкий спрос на авиаперелеты среди населения из-за высокой цены на билеты, а также боевые действия на востоке Украины, что отпугивает авиакомпании от захода на украинский рынок.

Также Пивоварский отметил, что с июня министерство ожидает начало авиаперелетов компании "Атласджет Украина".

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины 2 апреля в одностороннем порядке, в целях эксперимента, ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов". Как заявил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, это позволит любому авиаперевозчику, при наличии разрешения от авиаслужбы своей страны, беспрепятственно осуществлять авиаперелеты в аэропорт "Львов". При этом, по словам министра, вопрос подписания договора о едином авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом остается нерешенным на уровне европейских стран и не может быть урегулирован Украиной в одностороннем порядке.

Позже, Госавиаслужба предложила зарубежным лоукостерам начать авиаперелеты во Львов, а авиавластям ряда стран снять ограничения на полеты.