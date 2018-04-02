Мобильную связь лишат анонимности

Сразу по завершению майских праздников Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), взялась за устранение законодательных лазеек, которые иногда использовали мобильные операторы.

На заседании 12 мая комиссия приняла норму, запрещающую операторам менять тарифные планы и условия предоставления услуг припейд-абонентам, которые решили пройти процедуру регистрации.

«Регистрация абонента не является основанием для изменения условия заключенного между ним и оператором, провайдером договора о предоставлении телекоммуникационных услуг. Это означает, что оператор не может без согласия абонента изменять условия предоставления услуг, сокращать или изменять их перечень, а также тарифы и тарифные планы, условия и порядок оплаты услуг, превращать внесенные на лицевой счет абонента средства в бонусы, баллы и тому подобное», - пояснили в НКРСИ.

Кроме того, регулятор запретил «мобильщикам» отказывать абонентам, пожелавшим зарегистрироваться в базе и при этом остаться на обслуживании по предоплате.

Сразу же после обнародования решения НКРСИ мобильные операторы поспешили разъяснить норму комиссии. Исходя из их пояснений, регулятор своим решением никоим образом не запретил без согласования менять тарифы, а лишь технически урегулировал процесс регистрации.

Как отметили в «Киевстаре», запрет на изменение тарифных планов и пакетных условий применяется только во время перехода с анонимного на идентифицированное обслуживание. В компании подчеркнули, что данный нормативно-правовой акт «не имеет никакого отношения к порядку тарифообразования вне процесса указанной регистрации». То есть, до момента регистрации и после неё «телекомщики» как и раньше могут в любой момент менять тарифы на связь. Таким образом, мобильные операторы продолжат и дальше «самостоятельно устанавливать цены на свои услуги».

«Право телеком-операторов самостоятельно устанавливать цены на свои услуги определено законом Украины «О телекоммуникациях», а также «Порядком предоставления и получения услуг телекоммуникаций». В этом телеком-операторы ничем не отличаются от других хозяйствующих субъектов, предоставляющих коммерческие услуги», - написала на своей странице в Facebook ведущий специалист департамента корпоративных коммуникаций «Киевстара» Ирина Леличенко.

Согласно законодательству, мобильные тарифы действительно не подлежат государственному регулированию и устанавливаются операторами по их собственному желанию. Однако компании не позднее, чем за семь дней до планируемых перемен, обязаны предупредить абонента. Между тем, не редко этот момент упускается операторами. В сети можно найти не один гневный отзыв от припейд-абонентов, которые жалуются на принудительный перевод на более дорогой тарифный план без их согласия и заблаговременного предупреждения.

По данным НКРСИ, за прошлый год большая часть обращений по этому поводу была от абонентов именно мобильной связи. Количество жалоб на операторов составило более 1,6 тысячи (65% от общего количества обращений). В частности, пользователями поднимался «популярный» вопрос изменения тарифных планов.

Что касается идентификации, то анонимные абоненты, по словам Леличенко, уже давно имеют возможность добровольной регистрации в центрах обслуживания.

«Данная процедура бесплатная для абонента, регистрация абонента не является основанием для изменения ему тарифного плана или других условий обслуживания», - подчеркнула представитель «Киевстара».

Зачем абонентам добровольная регистрация

С просьбой перейти на персонифицированное обслуживание, в первую очередь, обращаются пользователи, которые желают повысить защищенность номеров телефонов от мошенничества с SIM-картами. По словам Леличенко, регистрация абонента особенно важна, если, например, клиент использует свой телефон в банковских либо финансовых операциях.

«Также если абонент зарегистрирован, то в случае расторжения договора он сможет получить остаток неиспользованных средств со своего лицевого счета», - отметила Леличенко.

«Соль» вопроса с нормативным актом НКРСИ заключается в том, что ранее при обращении обезличенных клиентов в сервисные центры для регистрации сотовые операторы зачастую убеждали их перейти на контрактное обслуживание. Таким образом, компании увеличивали долю контрактных абонентов и, соответственно, среднюю выручку от таких пользователей, так как контрактные тарифы значительно выше тарифов по предоплате.

Кроме того, по мнению экспертов рынка телекоммуникаций, ввиду грядущего запуска услуги сохранения номера при смене оператора (MNP), перевод абонентов на контрактное обслуживание мог бы быть использован операторами в качестве страховки от перехода клиентов в другие мобильные сети.

Ранее операторы «Киевстар» и «МТС Украина» неоднократно критиковали инициативы по внедрению услуги MNP. Учитывая то, что обе компании имеют наибольшее количество абонентов (на конец 2014 года в сети «Киевстар» числилось 26,2 млн пользователей, «МТС Украина» - 20,2 млн человек), операторы опасались оттока из своих сетей недовольных абонентов.

Обязательная идентификация: за и против

Эксперты рынка телекоммуникаций считают, что решение запретить изменение тарифов на связь при регистрации является очередным шагом НКРСИ на пути запуска MNP. Дело в том, что для использования данной услуги абонентам необходимо быть идентифицированными в сети оператора и включенными в базу перенесенных номеров для правильной тарификации услуг.

Свидетельствованием того, что в Украине развернута активная кампания по внедрению услуги переноса номера, является пристальное внимание правительства к этому вопросу. В конце апреля Кабмин принял постановление, которым урегулировал процедуру прекращения предоставления операторами услуг при MNP.

Ранее же Кабинет министров поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) разработать проект постановления, предусматривающий обязательную идентификацию абонентов и предоставление телеком-услуг с использованием SIM-карты на основании заключенного договора. В Госспецсвязи и правительстве отмечали, что необходимость в продаже «симок» по паспорту возникла в связи с постоянной угрозой со стороны террористов и российских военных.

«Принятие проекта постановления будет способствовать четкой идентификации абонентов мобильной связи, что повысит эффективность деятельности правоохранительных органов при проведении следственных действий и привлечении к ответственности виновных лиц и группировок, а также будет способствовать преодолению «мобильного мошенничества», в частности, при использовании услуг переноса абонентского номера или проведении банковских операций», - заявляли в Госспецсвязи.

В то же время, участники телеком-рынка далеко не с восторгом восприняли подобную инициативу Кабмина. В первую очередь, эксперты отмечали, что, основываясь на практике других стран, где стартовые пакеты продаются исключительно по паспортам, обойти это ограничение не составляет труда, так как договоры оформляются злоумышленниками на чужие паспорта.

Мобильные операторы сетовали на то, что необходимость провести регистрацию абонентов в обязательном порядке ляжет грузом на их плечи в виде дополнительных расходов. Как отметили в «МТС Украина», на сегодня 9 из 10 абонентов используют телеком-услуги на условиях предоплаты (более 40 млн SIM-карт у всех операторов). Чтобы провести регистрацию «неопознанных» пользователей операторам необходимо будет дополнительно потратиться, а это, в свою очередь, скажется на стоимости мобильной связи.

«Около 90% украинских абонентов - абоненты предоплаты. Если речь будет идти даже о поэтапной их идентификации, сделать это будет сложно, долго и дорого. Мобильным операторам придется идти на немалые затраты, связанные с заключением и хранением договоров, ведением баз данных, что неизбежно скажется на себестоимости тарифов», - заявили в пресс-службе «МТС Украина».

Мобильные операторы также опасаются, что персонализация продаж скажется не только на их объемах, но и на доступности услуг, поскольку особый порядок реализации SIM-карт исключит возможность свободной продажи стартовых пакетов в неспециализированных торговых точках.

В «Киевстаре» же отмечают, что процедура идентификации абонентов имеет право на существование, однако она должна проводиться только в добровольном порядке.

Несмотря на возмущение рынка, власти, похоже, уверенно настроились на идентификацию всех мобильных абонентов и не исключено, что уже до конца текущего года пользователи сотовой связи перестанут быть «обезличенными».

Антон Кулиш (УНИАН)