"Укравтодор" провел треть запланированного в этом году объема ямочного ремонта

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

«На сегодня от всех запланированных ямочных работ около 30% уже сделано, по состоянию на 1 мая 2015 года использовано около 720 млн грн. Могу сказать, что ритмичность выплат из Казначейства довольно неплохая, и большинство регионов говорят, что такой ритмичности еще не было», - сказал Пивоварский.

Он также сообщил, что реформа предусматривает передачу всех региональных дорог в управление местным органам власти, тогда как дороги государственного значения будут закреплены за «Укравтодором».

"Укравтодор" отвечает за дороги государственного значения и будет исключительно заказчиком услуг, не будет исполнителем, эксплуатантом и проектантом дорог. Этим будут заниматься частные компании, это будет предметом конкуренции", - сказал Пивоварский.

Также, по его словам, Мининфраструктуры будет следить за тем, чтобы все поступления из бюджета на финансирование дорожного хозяйства были использованы эффективно.

Читайте такжеКабмин до 2017 года создаст госфонд для ремонта и строительства дорогКак сообщал УНИАН, в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остаток суммы будет направлен на погашение долговых обязательств "Укравтодора".

По словам руководства "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в 60 млрд грн. При этом более 90% украинских дорог требуют капитального ремонта или реконструкции.

16 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк с целью повышения безопасности на украинских дорогах поручил "Укравтодору" срочно использовать на ремонт дорог выделенный из бюджета 1 млрд грн.

Ежегодно в Украине закатываются асфальтом до 3 млн кв. м ям. В 2013-2014 годах на указанные цели было потрачено до 600 млн грн. Сейчас асфальтирование ям размером метр на метр стоит 330 грн.