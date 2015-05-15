Яценюк решил построить «одну человеческую дорогу» из Львова в Ивано-Франковск

Об этом сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"В бюджете мы предусмотрели 700 млн грн на строительство дорог в западном регионе. Решение принято следующее - построить одну нормальную человеческую дорогу от Львова до Ивано-Франковска через Бибрку. Специалисты говорят им нужно 700 млн грн. Им нужно, но, зная как у нас в Украине строят дороги, думаю, что 550 млн грн хватит", - сообщил Яценюк, добавив, что еще 200 млн грн будут направлены на ремонт других дорог в регионе.

При этом он отметил, что для контроля за качеством строительства дороги и экономии выделенных средств будут привлечены иностранные инспекторы.

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Также Яценюк сообщил, что 60 млн евро из кредита ЕБРР будут направлены на строительство дороги к Рахову.

"Часть средств, около 60 млн евро останется от кредита ЕБРР, как экономия от курсовой разницы, и после переговоров по использованию этих денег, они будут направлены на строительство дороги к Рахову", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта, Яценюк сообщил, что из 800 млн долл. кредита Всемирного банка, выделенного на реконструкцию дороги Полтава-Харьков, половина средств будет использована для ямочного ремонта украинских дорог, а еще 50 млн евро из предоставленного Польшей кредита пойдут на строительство дорог к пунктам пограничного пропуска со стороны Польши.

По словам руководства "Укравтодора", свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. При этом, ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается не менее 60 млрд грн, а на развитие и содержание дорог в 2015 году из бюджета выделено всего 3,5 млрд грн.

В декабре 2014 года вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский заявил, что в условиях бюджетного дефицита в 2015 году финансирование строительства новых объектов инфраструктуры, в частности и автомобильных дорог, осуществляться не будет.