Эстония прекратила железнодорожное сообщение с Россией

Рабочая группа РЖД и представителей прибалтийских железнодорожных администраций ведет переговоры о поиске решений для сохранения железнодорожных маршрутов между РФ и Эстонией, сообщил РИА Новости представитель РЖД.

Эстонская железнодорожная компания GoRail, которая оперирует поездами по маршрутам Таллин-Москва и Санкт-Петербург, ранее сообщила о прекращении пассажирского сообщения с Россией с 18 мая. По данным компании, последний поезд из Таллина в Москву отправился 17 мая в 19:10, из Москвы в Таллин - 18 мая в 18:05.

По информации пресс-службы ОАО "РЖД", курсирование поездов было временно отменено по инициативе эстонской стороны из-за снижения пассажиропотока.

"Это коммерческое решение эстонского перевозчика. В настоящее время совместная рабочая группа РЖД и представителей прибалтийских железнодорожных администраций ведет переговоры о поиске маркетинговых решений для сохранения железнодорожных маршрутов с Эстонией", - сообщил представитель РЖД.

Читайте такжеЛидер Эстонии призвал НАТО увеличить военное присутствие в стране из-за угрозы агрессии РФ

Собеседник агентства добавил, что данный вопрос обсуждался между майскими праздниками.

Как сообщила пресс-служба ОАО "РЖД", в настоящее время ОАО "РЖД" и АО "ФПК" прорабатываются возможные варианты сохранения железнодорожного сообщения Москва – Таллин в составе двухгруппного поезда Москва – Санкт-Петербург – Таллин.