В оккупированном Крыму начали строить мост через Керченский пролив (фото)
Генподрядчиком в строительстве моста через Керченский пролив назначена компания «Стройгазмонтаж» российского бизнесмена Аркадия Ротенберга.
На окраине Керчи начались работы по строительству моста через Керченский пролив.
Об этом сообщается на странице сообщества "Мой Симферополь" в Facebook.
Отмечается, что одновременно работы по строительству моста уже продолжаются на побережье Краснодарского края и косе Тузла.
Как сообщал УНИАН, генподрядчиком в строительстве моста через Керченский пролив назначена компания «Стройгазмонтаж» российского бизнесмена Аркадия Ротенберга.
Окончание строительства моста определено в срок не позднее декабря 2018 года.
19-километровый мост должен пройти через косу Тузла и будет включать автомобильный переход с двумя полосами движения в каждую сторону и два железнодорожных пути.
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