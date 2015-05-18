В оккупированном Крыму начали строить мост через Керченский пролив (фото)

На окраине Керчи начались работы по строительству моста через Керченский пролив.

Об этом сообщается на странице сообщества "Мой Симферополь" в Facebook.

Отмечается, что одновременно работы по строительству моста уже продолжаются на побережье Краснодарского края и косе Тузла.

Как сообщал УНИАН, генподрядчиком в строительстве моста через Керченский пролив назначена компания «Стройгазмонтаж» российского бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Окончание строительства моста определено в срок не позднее декабря 2018 года.

19-километровый мост должен пройти через косу Тузла и будет включать автомобильный переход с двумя полосами движения в каждую сторону и два железнодорожных пути.

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