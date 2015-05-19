Продажи легковых автомобилей в Евросоюзе растут уже 20 месяцев подряд

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (ЕС, без учета Мальты) в январе-апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,2% - до 4,695 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Как отмечается в сообщении, рост продаж авто продолжается 20-й месяц подряд.

С учетом авторынков в Исландии, Норвегии и Швейцарии в первые четыре месяца текущего года уровень продаж вырос на 8,1% - до 4,848 млн единиц.

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Испании выросли на 23,9%, в Италии - на 16,2%, в Великобритании - на 6,4%, в Германии - на 6,4% и во Франции - на 5,6%.

Согласно сообщению, в апреле 2015 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи авто в ЕС увеличились на 6,9% - до 1,166 млн единиц.

По итогам месяца рост продаж автомобилей продемонстрировали все крупнейшие авторынки Евросоюза. В частности, в Италии был отмечен рост на 24,2%, Германии- 6,3%, Великобритании - 5,1%, Испании - 3,2% и Франции – 2,3%. Лидерами по объему продаж по-прежнему остаются Германия - 291 тыс. авто, Великобритания - 185 тыс., Франция - 170 тыс.

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Наибольшее падение продаж в апреле было отмечено на рынке Хорватии - на 19%, Нидерландов – на 4% и Бельгии - на 3,6%.

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в апреле 2015 года по сравнению с апрелем 2014 года незначительно сократилась до 26,1% с 26,4%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 5,6% – до 304,7 тыс. автомобилей. При этом бренды, входящие в концерн, также увеличили продажи, в частности, Volkswagen - на 5,4%, Audi - на 4,2%, Skoda - на 10,4% и Porsche - на 17,8%.

Главный конкурент Volkswagen автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в апреле по сравнению с апрелем прошлого года увеличил объем продаж на 2,1% - до 125,6 тыс. единиц, а доля компании незначительно сократилась до 10,8%.

Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, увеличила продажи в феврале на 14,9% – до 124,1 тыс. авто, доля компании на рынке выросла до 10,6% с 9,9%.

Компания Ford увеличила продажи на 2,7%, BMW - на 11,9%, FCA - на 13,3%, Daimler - на 8% (в том числе бренд Mercedes - 3,1%).

Продажи японских автопроизводителей Nissan, Toyota и Mazda в Европе выросли в прошлом месяце соответственно на 9%, 0,2% и 12,1%, корейских Hyundai и Kia - на 8,5% и 7,2%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (ЕС, без учета Мальты) в январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,6% - до 3,527 млн единиц. По итогам 2014 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 5,7% - до 12,55 млн единиц.

В то же время, за первые четыре месяца 2015 года продажи новых легковых автомобилей в Украине уменьшились почти на 76% - до 10,837 тыс. единиц.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.