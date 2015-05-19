Беларусь пустила поезда до украинских курортов на Азовском и Черном море

Белорусская железная дорога (БЖД) с 1 июня продлила маршрут поезда №100/99 Минск–Запорожье до станции Новоалексеевка, что позволит пассажирам доехать до курортов Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба БЖД.

С 1 июня БЖД продлен маршрут поезда №100/99 Минск–Запорожье до станции Новоалексеевка, что позволит пассажирам доехать до курортов Азовского моря.

Отмечается, что по маршруту Минск–Новоалексеевка поезд №100/99 будет курсировать все лето до 1 сентября.

Из Минска поезд будет отправляться по нечетным числам, из Новоалексеевки — по четным. Время отправления поезда из столицы Беларуси — 7:44, прибытия в Новоалексеевку — 9:06 следующих суток. В обратном направлении поезд будет отправляться из Новоалексеевки в 23:01 и прибывать в Минск в 00:08.

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Также БЖД с 15 июня назначила новый поезд международных линий №284/283 Барановичи–Минск–Херсон, который доставит пассажиров до курортов Черного моря. Поезд будет курсировать до 31 августа текущего года.

Состав будет отправляться из Барановичей по нечетным числам, из Херсона — по четным. Время отправления со станции Барановичи-Полесские — 11:11; станции Минск-Пассажирский — 13:47; прибытия в Херсон — 12:52 следующих суток. В обратном направлении поезд будет отправляться из Херсона в 15:20 и прибывать в 13:39 в Минск, а в 16:24 — в Барановичи.