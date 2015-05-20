Кабмин выделил почти 2 миллиарда на льготный проезд пенсионеров и инвалидов

Кабинет министров Украины выделил 1,9 млрд грн на льготный проезд пенсионеров и инвалидов в общественном транспорте во всех регионах страны, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Пенсионеры, инвалиды и другие категории льготников имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, - сказал Яценюк. – Кабмин выделил 1,9 млрд грн на обеспечение льготного проезда во всех регионах».

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При этом Яценюк отметил, что вопросы льготного проезда пенсионеров и инвалидов в метро Киева, Харькова и Днепропетровска должны быть решены на уровне городских администраций этих городов.

Яценюк подчеркнул, что выделенные средства соизмеримы с аналогичными ассигнованиями, выделенными в прошлом году. «Средства отправляются в регионы, и я прошу регионы обеспечить использование средств и обеспечить льготный проезд для пенсионеров Украины».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2014 года Верховная Рада Украины приняла правительственный закон об оптимизации ряда льгот, в том числе - на бесплатный проезд. В частности, было принято решение, что до 1 июня 2015 льготный проезд будет сохранен, а затем эта льгота будет предоставляться инвалидам 1-й и 2-й групп, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также учащимся из малообеспеченных семей, лицам, которые их сопровождают, и сопровождают инвалидов 1-й группы и участникам боевых действий.

Комментируя принятые решения, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что это первый этап оптимизации льгот, который позволит перейти на адресность и монетизацию льгот, которые должны получить только те люди, которые на это претендуют - в первую очередь, малообеспеченные, инвалиды.

При этом Яценюк обращал внимание, что вопрос финансирования льгот будет напрямую зависеть от положения дел в экономике и наличия средств в государственном бюджете.