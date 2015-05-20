Украина оштрафует российские авиакомпании за полеты над Крымом на полмиллиарда

За нарушение российскими авиакомпаниями воздушного пространства Украины над территорией АР Крым Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) вынесла 3,493 тыс. постановлений на общую сумму 475,048 млн грн, говорится в отчете Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, наибольшее количество дел украинские авиавласти открыли в отношении авиакомпаний "Аэрофлот - российские авиалинии" - 1,429 тыс. постановлений, "Вим-Авиа" - 784, "Трансаэро" - 263, "Уральские авиалинии" - 257 и авиакомпании "Глобус" - 208.

Как отметили в ведомстве, общая сумма штрафов авиакомпании "Аэрофлот" составляет 194,344 млн грн, и все постановления авиакомпания оспаривает в Окружном административном суде города Киева. Более половины постановлений суд уже признал законными, а по остальным делам судебные процессы еще не окончены. В удовлетворении 56 апелляций на решения Окружного админсуда "Аэрофлоту" уже было отказано. Решение суда апелляционной инстанции авиакомпания продолжает оспаривать в кассационном порядке.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над крымским полуостровом. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством. Также, в апреле текущего года по факту авиаполетов в Крым СБУ возбудила уголовное дело в отношении российской авиакомпании "Грозный Авиа".

Кроме запрета на авиаперелеты, украинские власти также закрыли для международного судоходства крымские морские порты, было прекращено железнодорожное и автобусное сообщение.