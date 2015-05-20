Депутаты отказались облагать налогом "роскошные" автомобили дороже 50 тысяч евро

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о налогообложении отдельных транспортных средств, которые могут быть отнесены к предметам роскоши)» (№ 1868).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 176 из 294 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось внести уточнения в Налоговый кодекс относительно налогообложения легковых автомобилей, первоначальная стоимость которых (стоимость согласно каталогу или единой цене в салонах страны на момент покупки) превышает 50 тыс. евро.

В законопроекте была определена формула, согласно которой размер налога пропорционально зависит от объема мощности двигателя, а также от возраста транспорта.

Также предлагалось установить налог на мотоциклы, моторные лодки, яхты, самолеты и вертолеты, начальная стоимость которых (стоимость согласно каталогу или единой цене в салонах страны на момент покупки) превышает 50 тыс. евро. Также определялись формулы для такого налогообложения.

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Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила на заседании парламента, что комитет поддержал саму мотивацию законопроекта, чтобы облагать налогом дорогие автомобили. В то же время, по ее словам, законопроектом создаются трудности для администрирования, то есть исчисления налога. Она отметила, что правительство не поддерживает данный законопроект, поскольку, в частности, он не определяет «механизм изучения начальной стоимости транспортных средств, особенно в случае их приобретения на вторичном рынке».