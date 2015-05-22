"Открытое небо" с ЕС могут подписать в июне - СМИ

ЕС согласился разблокировать подписание соглашения об "Открытом небе", которое было заморожено из-за конфликта между Великобританией и Испанией относительно статуса спорной территории - Гибралтара.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции в Риге, также эту информацию подтверждают и уточняют дипломатические источники "Европейской правды".

"Страны (Евросоюза - ред.) подтвердили, что мы завершим заключение соглашения о свободном авиационном пространстве. Это произойдет скоро", - заявил президент, не уточнив детали.

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Между тем, дипломатические источники сообщают, что подписание соглашения ожидается уже в июне.

Предварительная договоренность об этом была достигнута еще до начала саммита.

Необходимо отметить, что в Риге также состоялись переговоры Порошенко с британским лидером – очевидно, там также согласовывались вопросы, касающиеся соглашения. "Хочу отметить очень продуктивную встречу с премьером Великобритании Кэмероном", - сказал, в частности, Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Порошенко уполномочил министра инфраструктуры Андрея Пивоварского подписать соглашение с ЕС об Общем авиационном пространстве (Открытое небо). Также президент распорядился сообщить европейской стороне о ратификации договора Верховной Радой.

Формальным предлогом, который не позволяет Украине подписать договор, является определение юрисдикции Гибралтара. Вопрос определения этой территории муссируется европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Подписание договора об Открытым небом, как ожидается, либерализует украинский рынок авиаперевозок и позволит европейским компаниям свободно работать в Украине, а украинским - в Европе. Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний осуществлять рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.