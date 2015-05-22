"Укравтодор" обещает засыпать все ямы на дорогах к июлю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский в ходе рабочей поездки в Черниговскую область.

"Учитывая то, что платежи из Минфина и Казначейства поступают нормально, я думаю, в июне мы закончим ямочный ремонт по дорогам госзначения. Тогда как по всем дорогам ситуация сложнее, но, я думаю, в конце июня - начале июля мы завершим ремонт всех дорог на балансе "Укравтодора", - сказал министр.

По его словам, в настоящее время степень выполнения ямочного ремонта по Украине составляет 40-45%.

Согласно данным пресс-релиза "Укравтодора", розданного журналистам, с начала года дорожники ликвидировали 2,2 млн кв. м ям на дорогах общего пользования, из которых более 80%, или 1,8 млн кв. м, было устранено на автодорогах госзначения.

«Из запланированного объема расходов общего фонда госбюджета на период март-май 2015 года в размере 1 млрд грн к настоящему времени "Укравтодору" фактически выделено 731,1 млн грн», - отмечается в сообщении.

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По состоянию на начало мая остаток "ямочности" на автомобильных дорогах общего пользования составил 5,8 млн кв. м, в том числе 1,4 млн. кв. м – на автодорогах государственного значения, 4,4 млн кв. м – на дорогах местного значения.

Согласно сообщению, для того, чтобы обеспечить надлежащий проезд всеми автомобильными дорогами общего пользования, нужно не менее 3,2 млрд грн, что позволит устранить почти 8 млн кв. м ям.

Как отмечает пресс-служба "Укравтодора", стоимость текущего ремонта дорожного покрытия зависит от размера выбоин и применяемой технологии их устранения.

В частности, ямочный ремонт 1 кв. м щебеночного покрытия при глубине выбоины до 5 см стоит 70-80 грн, цементобетонного покрытия при глубине выбоины до 5 см – 300-350 грн, асфальтобетонного покрытия при глубине выбоины до 5 см – 150 до 450 грн.

Технология ремонта зависит от размеров и количества выбоин, а также от типа дорожного покрытия и видов материалов, его слоев, имеющихся материальных и технических ресурсов, погодных условий и прочего.

«Из-за крайне изношенного состояние большинства украинских дорог процессы разрушения происходят быстрее - количество выбоин растет ежедневно, а около 4 тысяч км автомобильных дорог общего пользования - вообще не подлежат восстановлению путем проведения ямочного ремонта. Из-за окончательной потери несущей способности эти участки требуют проведения среднего текущего или капитального ремонтов или реконструкции», - подчеркнули в пресс-службе.

По данным пресс-службы, лидерами по объему выполненных работ являются дорожные предприятия и организации Одесской и Николаевской областей, где с начала года отремонтировано 201 тыс. кв. м и 178 тыс. кв. м дорожного покрытия соответственно.

Высокие темпы выполнения работ дорожниками зафиксированы в Донецкой, Киевской, Тернопольской и Черниговской областях, где с начала ремонтно-строительного сезона восстановлено 120-150 тыс. кв.м, тогда как самые низкие показатели активности - в Черновицкой, Черкасской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях: показатели объемов выполненных работ в этих регионах не превысили 50 тыс. кв. м.

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Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора".

По словам руководства "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в не менее 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

16 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк в целях повышения безопасности на украинских дорогах поручил "Укравтодору" срочно использовать на ремонт дорог выделенный из бюджета 1 млрд грн.

Ежегодно в Украине закатываются асфальтом до 3 млн кв. м ям. В 2013-2014 годах на эти цели было потрачено до 600 млн грн.