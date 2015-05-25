Кабмин запретил обесточивать стратегические объекты телекоммуникаций и связи

Соответствующее постановление №317 от 25 мая 2015 года опубликовано на правительственном портале.

Согласно ему, в постановление Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 г. № 93 внесены следующие изменения:

пункт 1 дополнен абзацем "Ограничение или прекращение электроснабжения не применяются в отношении объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в сфере телекоммуникаций и связи в особый период";

Читайте такжеНа контролируемой Украиной Луганщине восстановлено электроснабжениепункт 8 после слова “потребителями” дополнен словами “(кроме объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в сфере телекоммуникаций и связи в особый период)”;

Также энергоснабжение таких объектов, в отношении которых применены до вступления в силу настоящего постановления действия по ограничению или прекращению электроснабжения, должно быть восстановлено в течение трех дней.